«العفو الرئاسي»: وصلتنا تطمينات بشأن قضية الباحث باتريك جورج زكي

أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن آخر التطورات بشأن العقوبة على الباحث باتريك جورج زكي، وآخرين، لافتا إلى وصول اللجنة تطمينات بشأنه.

لجنة العفو الرئاسي

وقال محمد عبد العزيز، في منشور عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، إنه «وصلت تطمينات إلى لجنة العفو الرئاسي بشأن الباحث باتريك جورج زكي وآخرين، وإن لجنة العفو الرئاسي منذ إعادة تفعيل دورها، وانطلاق الحوار الوطني وهي تلمس روحا إيجابية، وتثق دائما في حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استخدام صلاحياته الدستورية للصالح العام وتوفير المناخ الديمقراطي للحوار الوطني».

ومن جانبه، أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار، أصدر بيانا يناشد فيه رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية، للإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها اليوم ضده، مع دعوة الرئيس لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الأمر.

الحوار الوطني

وأكد مجلس الأمناء، في بيانه، على الثقة الكاملة في حرص الرئيس على مستقبل الناشط المحكوم عليه، خاصة أنه «طالب علم حصل منذ أيام على درجة الماجستير، وأنه في مقتبل عمره».

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني، أن ذلك القرار سيمثل تأكيدا جديدا على حرص الرئيس السيسي، المستمر، على توفير المناخ الإيجابي لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له، كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة.