مجمع البحوث الإسلامية يوضح 4 أسرار لنجاح هجرة النبي

انطلقت اليوم السنة الهجرية الجديدة، حيث يوافق اليوم الأربعاء الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجريا، وذلك بسبب ما كانت أعلنت عنه دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع هلال الشهر المحرم مساء الاثنين المقبل.

العالم الإسلامي يحتفل بالعام الهجري الجديد

وفي إطار احتفال العالم الإسلامي اليوم بذكرى هجرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، نشر مجمع البحوث الإسلامية منشورا له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإسلامي «فيس بوك»، يوضح من خلاله أسرار نجاح هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

دروس وعبر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

واشتملت هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم، من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، على العديد من الدروس والعبر التي ما زالت حاضرة بين جموع المسلمين حتى الآن.

4 أسرار في نجاح هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم

وحدد مجمع البحوث الإسلامية 4 مراحل رئيسية لنجاح الهجرة، والتي كان أولها تحديد الهدف أو مجموعة الأهداف المقصودة من الهجرة.

أما المرحلة الثانية التي أشار إليها مجمع البحوث الإسلامية في منشوره فكانت متمثلة في عنصر الإعداد والتنظيم للوسائل والأدوات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف التي تم تحديدها في المرحلة الأولى.

وبالنسبة للمرحلة الثالثة التي حددها مجمع البحوث الإسلامية فكانت متمثلة في رسم أسلوب التنفيذ وآليته، أما المرحلة الرابعة والأخيرة فتمثلت في استشراف المستقبل.