«البحوث الإسلامية»: هجرة النبي ضربت لنا أروع الأمثلة في حب الوطن

انطلق اليوم العام الهجري الجديد، حيث يتوافق اليوم مع الأول من الشهر المحرم لعام 1445 هجريا، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية مساء الاثنين الماضي.

وفي إطار ذلك نشر مجمع البحوث الإسلامية، منشورا له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحت عنوان: «هِجرةٌ مُغلَّفة بحُبٍّ وانتماءٍ»، ليبين من خلاله أروع الأمثلة التي ضُربت في حب الوطن.

حب النبي لوطنه كان واضحا

وقال مجمع البحوث الإسلامية في منشوره إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ضرب للمسلمين، وللأمة أجمع، وكذلك أصحابه رضوان الله عليه، أروع الأمثلة التي يمكن رؤيتها في حب الوطن، من خلال هجرتهم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

وأضاف مجمع البحوث الإسلامية، أن الأدلة حول حب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك أصحابه الكرام، رضوان الله عليهم أجمعين، لبلدهم ووطنهم، لمكة المكرمة، كانت واضحة للجميع، فهو كان شديد الحزن لمفارقته لهذا الوطن، ولولا أنه اضطر إلى ذلك ما فعله أبدا.

الدليل من السنة النبوية

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية أن السنة النبوية وضحت هذا الأمر، من خلال الحديث الذي رواه ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ، قَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ، لَأَخْرُجُ مِنْكِ، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكِ أَحَبُّ بِلَادِ اللَّهِ إِلَيَّ وَأَكْرَمُهُ عَلَى اللَّهِ، وَلَوْلَا أَنَّ أَهْلَكِ أَخْرَجُونِي مَا خَرَجْتُ». مسند أبي يعلى

وتابع مجمع البحوث الإسلامية، أنه لما انتقل النبي محمد، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى المدنينة المنورة، دعا الله عز وجل، أن يجعل حبها في قلبه مثل حبِّ مكة، فقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا المَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا، وَصَحِّحْهَا لَنَا". متفق عليه