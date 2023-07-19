أحمد موسي: أهالي سيوة يعيشون حياة رائعة بفضل جهود الرئيس السيسي  

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن واحة سيوة تجذب السائحين من كل دول العالم لمشاهدة جمال الطبيعة وظاهرتي الشروق والغروب خاصة من فوق جبل الدكرور، لافتا إلى أنه لأول مرة سيتم زراعة 658 ألف فدان غرب سيوة، بفضل وجود أكبر خزان جوفي للمياه موجود هناك، وصدور تكليف بتجهيز طريق بمسافة 200 كيلو بـ6 حارات لتسهيل حركة النقل بين سيوة والأراضي الجديدة على حدود ليبيا.

موسى: الإعلان عن مشروعات زراعية جديدة قريبا

وقال الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من واحة سيوة، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الدولة لديها مشروعات زراعية جديدة وسيتم الإعلان عنها قريبا.

وأضاف أن المشروعات التي تتأخر في التنفيذ تكلفتها تتضاعف من 150 لـ200 مليون، وتكلفة مشروعات التطور في سيوة وصلت لـ 2 مليار جنيه، ومن بينها محطة مياه الصرف الزراعي.

أحمد موسى يثمن تحركات الدولة في شتى المجالات

وثمن الإعلامي أحمد موسى المشروعات التي تقوم بها الدولة في شتى القطاعات، وعلى رأسها الطرق، حيث علق قائلا: تحركات الدولة هي مكاسب حقيقية للمواطن، وسيوة تشهد أفضل أنواع المياه في مصر بفضل وجود 3 شركات تستخرج المياه من عمق ألف و100 متر تقريبا، منوها بأن هناك أجانب يستثمرون في أراضي سيوة لجمال الواحة.