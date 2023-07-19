ناجي الشهابي: لم يتوقع أحد سرعة قرار العفو الرئاسي عن «باتريك والباقر»

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن مجموعة جديدة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، هو الأسرع في تاريخ قرارات العفو الرئاسية، لافتا إلى أن الدستور المصري منح رئيس الجمهورية الحق في العفو عن المحكوم عليهم قضائيا.

تدخل الرئيس السيسي

وأوضح الشهابي، في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، أن الحكم الذي صدر مؤخرا لم يمر عليه يومين إلا وقد تدخل الرئيس السيسي وأصدر قراره بالعفو الرئاسي عن الناشط الحقوقي باتريك زكي، لافتا إلى أن بعض القوى السياسية والحوار الوطني ناشدوا الرئيس السيسي للتدخل واستخدام صلاحياته.

الإفراج عن المتهمين

وتابع «لم يكن أحد يتوقع هذه السرعة التي تدخل بها الرئيس وأصدر قراره بالعفو الرئاسي عن عدد من المتهمين في جرائم تتعلق بالنشر والتعليق، منهم باتريك زكي ومحمد الباقر، بما يؤكد أن الرئيس السيسي حريص على تنقية الأجواء النقاشية».