المسنة البريطانية إيري جونز تنفصل عن الشاب المصري: «لست مراهقة وعمري 83 عاما»

انفصلت المسنة البريطانية إيري جونز البالغة من العمر 83 عاما عن زوجها الشاب المصري محمد إبراهيم البالغ من العمر 37 عاما وذلك حسبما ذكرت جونز لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وكشفت المسنة البريطانية جونز عن أسباب طلاقها مؤكدة أنها لم تتوقع أبدًا أن تقع في حب شخص أصغر منها بـ46 عاما، مشيرة إلى أنها «عشقت كل شيء في محمد».

«جونز»: حياتي أصبحت عمل شاق ونتجادل في كل شيء

ووصفت حياتها مع محمد إبراهيم بأنها أصبحت «عملاً شاقاً» مضيفة: «اعتدنا أن نستمتع بحياة رائعة ولكن بعد ذلك، بدلاً من ممارسة الحب، انتهى بنا الأمر إلى الجدل طوال الوقت حول أي شيء وكل شيء لا يمكنني فعل ذلك أنا لست مراهقة مغرمة بالحب، عمري 83 عاما».

وقررت العجوز البريطانية أن تقتني قطا بعد مغادرة محمد منزلها بيومين معتبرة أن القط هو الرفيق المثالي، مضيفة «أنه لا يشتكي أبدًا، فهو هادئ جدًا وجميل النظر إليه - أنا أعشقه، وهو سعيد للغاية هنا ولا يسبب أي فوضى».

وتابعت: «أنا لا أفتقد محمد على الإطلاق، ولكني افتقد للأيام الهادئة».