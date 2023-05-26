معمرة بريطانية تحتفل بعيد ميلادها الـ107.. اعرف سر رشاقتها

عاشت امرأة بريطانية ما يقرب من 110 عاما، وحضرت جميع الحروب العالمية، وروت سر طول عمرها وتعاملها مع عائلتها، وعملها الذي تفتخر به، على مدار هذا القرن من الزمن، معربة عن حظها الجميل بسبب هذا العمر الطويل.

قصة امرأة حضرت الحرب العالمية

واحتفلت ليليان روس، بعيد ميلادها الـ107، داخل دار رعاية بادوكس في مدينة سوافهام بإنجلترا، بعد ان جرى نقلها للدار فور اتمامها العام ال100، وذكرت ان لسبب طول عمرها حصلت على بطاقة عيد ميلاد من الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا شاند.

وبحسب موقع «لين نيوز» أعر «ليليان« عن سعادتها لحضورها الحروب العالمية، قائلة: «لم أتوقع أن أكون على قيد الحياة خلال حربين عالميتين»، مشيرة إلى أن زوجها عمل ضابطًا فى البحرية البريطانية عدة سنوات.

سر طول عمر المرأة

أضافت «ليليان»، إن الله فضلها عن غيرها ومدها بطول العمر، مشيرة إلى أن سر طول عمرها يعود الى ممارسة الرياضة وركوب الدراجات والمشي كثيرًا، بالإضافة إلى الطعام الذي كانت تقدمه لها والدتها مثل شعير اللؤلؤ ونخاع العظام، ورأس الأغنام منذ عدة سنوات.

ولدت ليليان في إدمونتون، بمدينة لندن، وعملت كخياطة في أكواسكوتوم، وتزوجت من أليك روس الظابط البحري عام 1941، وتابعت أنها ترغب فى الاستمرار فى عملها كخياطة بارعة، قائلة: «لا يزال لدي الكثير لتعلمه، فما زلت شابة، فأستمر في المشي حينما أستطيع».