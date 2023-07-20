استاذ علم نفس: بعض الأفكار الوسواسية مفيدة لتحقيق النجاح والإنجاز

قال الدكتور علي سالم، أستاذ علم النفس الاجتماعي بكلية الآداب جامعة حلوان، إن الأفكار الوسواسية ليست جميعها سيئة، لكنها في حال زادت عن الحد تكون ضارة على الشخص، مشيرا إلى أن الأفكار الوسواسية أمر مطلوب بجزء معين من أجل تحقيق النجاح وإنجاز الأعمال بكفاءة.

سالم: الصورة الشديدة للأفكار الوسواسية تسبب وسواسا قهريا

وأضاف «سالم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الصورة الشديدة من الأفكار الوسواسية تكون بمثابة مرض يسمي باضطراب الوسواس القهري، «الدرجة البسيطة كويسة، بيخلي الإنسان نظيف ومرتب».

الحرص الزائد أحد أنواع الأفكار الوسواسية

وأوضح أن الحرص الزائد وهو أحد أنواع الأفكار الوسواسية لدى الأشخاص، أر مؤثر سلبا، نظرا لأن مثل هؤلاء الأشخاص يسعون للكمالية، ما يتعارض مع إنجاز الأعمال.