أستاذ زراعة: إنشاء مجمع إنتاج الأسمدة بالسخنة نقلة نوعية توفر العملة الصعبة

قال الدكتور محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة الحيوية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة مدينة السادات، إن إنشاء المجمع الصناعي الثالث لإنتاج الأسمدة في العين السخنة الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي سيؤدي إلى نقلة نوعية في صناعة الأسمدة بالشرق الأوسط وليس مصر فقط.

وأضاف «فتحي» خلال حواره على القناة الأولى: «مصر تصدر الأسمدة لـ56 دولة من المجمع الصناعي الثاني، وهو ما يوفر عملة صعبة، وخاصة أن كل دول أفريقيا في حاجة إلى الأسمدة».

مصر مميزة في الأسمدة الأزوتية والمركبة

وتابع أستاذ الزراعة الحيوية بجامعة مدينة السادات: «المنافسون لنا في الشرق الأوسط ليست لديهم أنواع الأسمدة التي ننتجها عدا المغرب، لأن لديها مخزون كبير من الفوسفات، ومصر مميزة في الأسمدة الأزوتية والمركبة».

مناشدة لتدشين مجمع لصناعة الأسمدة الحيوية

وتابع: «أناشد الدولة بتدشين مجمع لصناعة الأسمدة الحيوية، وخاصة أن هناك فقر كبير في هذا النوع من الأسمدة، وبالتالي فإن صناعتنا لها ستوفر لنا عملة صعبة، كما أن لدينا نقص كبير في هذه الأسمدة، لأن التوجه للزراعة العضوية بدأ في التوسع خلال آخر عامين».