تحالف الأحزاب المصرية: توطين صناعة الأسمدة يوفر العملة الصعبة

ثمن المهندس تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي.

تحالف الأحزاب المصرية يثمن جهود توطين صناعة الأسمدة

وقال المهندس تيسير مطر في تصريح لـ«الوطن»، إن التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الأسمدة تؤكد مدى حرص الدولة المصرية على دعم وتعزيز القطاع الزراعي وتوسيع الرقعة الزراعية والتي من شأنها تحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وزيادة الإنتاج ورفع معدل الصادرات.

وقال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن الاعتماد على المنتج المحلي من الأسمدة والاستغناء عن المستورد سيوفر العملة الصعبة التي يطلبها المصرف المصري والتي يمكن ترشيدها في مشروعات أخرى من شأنها أن تخدم البلاد.

توطين صناعة الأسمدة

وأكد أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، على ضرورة تقديم الدعم الكامل لعملية التوطين باعتبارها فرصة لتعزيز الصناعة الوطنية المتعلقة بالقطاع الزراعي مشددا على ضرورة التوسع في مشروعاته لزيادة الصادرات من المحاصيل والفواكه والتي منها نستطع توفير العملة الصعبة.