«الداخلية»: ضبط عناصر إجرامية من مروجي المواد المخدرة في 9 محافظات

شنّت أجهزة وزارة الداخلية حملة مكبرة لمواجهة جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، أسفرت عن ضبط 7 أشخاص بالقاهرة من العاملين والمسئولين عن 4 صيدليات لأحدهم معلومات جنائية تخصصوا في ترويج الأمبولات وعبوات القطرة المؤثرة والمخدرة، وفي حيازتهم 276,749 قرصا و51,170 أمبولا و8,110 عبوات قطرة مؤثرة وكمية من مخدر الحشيش.

ضبط تاجر مخدرات بمديرية أمن الدقهلية

كما تم ضبط شخصين في الدقهلية بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن 3 كيلوجرامات ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، و4 أشخاص في الإسكندرية لهم معلومات جنائية بحوزتهم كمية من مخدري الحشيش والهيروين، وعددا من الأقراص المخدرة ومبالغ مالية، فضلا عن تم ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة له معلومات جنائية، بحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، كما تم ضبط أحد الأشخاص بالشرقية بحوزته كمية من مخدر الهيروين.

القبض على متهم بحيازة مواد مخدرة في الغربية

وفي الغربية ضبطت الحملة أحد الأشخاص حال استقلاله دراجة نارية دون لوحات وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وفي مديرية أمن أسيوط، تم ضبط أحد الأشخاص، وسيدة لهما معلومات جنائية بحوزتهما كمية من مخدري الأفيون، والحشيش، كما تم ضبط أحد الأشخاص في قنا له معلومات جنائية وبحوزته كميات مختلفة من المواد المخدرة ومبلغ مالي، إلى جانب القبض على شخص حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وبحوزته كمية من مخدري الحشيش والهيروين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.