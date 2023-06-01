أخبار الحوادث اليوم.. سقوط محاسب بتهمة غسل الأموال وضبط هاربة من 65 حكما

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكبرة بمختلف محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، تمكنت خلالها من ضبط عدد من القضايا والخارجين عن القانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» أبرز القضايا التي كشفتها الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية في حملاتها المكبرة بمحافظات الجمهورية.

تنفيذ 81 ألف حكم قضائي

وشنت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكبرة في محافظات الجمهورية، حيث تمكنت من ضبط 316 قضية مواد مخدرة حيث تم ضبط 335 متهمًا بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، حيث تم ضبط 110.921 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 74 كيلو جرام من مخدر البانجو، و 20 جرامًا من مخدر الهيروين، و15 جرامًا من مخدر الهيدرو.

كما نفّذت الحملات المكبرة 81733 حكما قضائيا متنوعا، وأسقطت 5 تشكيلات عصابية تضم 12 متهمًا، وضبطت 37 متهمًا وهاربًا، و20 متهمًا لقيامهم بارتكاب أعمال بلطجة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط هاربة من 65 حكما

وفى القليوبية، تمكنت حملة أمنية من ضبط سيدة محكوم عليها في 65 حكما في قضايا تبديد، حيث وصلت إجمالي عقوبات الحبس 24 سنة و11 شهرا، وقامت الحملات بضبطها أثناء ترددها على محل سكنها على فترات متباعدة خشية ضبطها، كما تم إقتياد المتهمة الى قسم الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أنها أعترف بالأحكام الصادرة ضدها.

ضبط محاسب بتهمة غسل 3 ملايين جنيه

وفى القاهرة، تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه، حيث تبين من خلال تحريات الشرطة في الواقعة أن المتهم استغل عمله محاسبا في إحدى الشركات وقيامه بتحويل مبالغ مالية من حسابات الشركة محل عمله لحسابه البنكي، فضلاً عن تزوير مستندات الشركة وإثباته بها تحويل تلك المبالغ لصالح بعض مورديها على خلاف الحقيقة.

وأوضحت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة أن المتهم قام بتجميع مبالغ مالية كبيرة وشراء وحدات سكنية وتأسيس شركة وشراء السيارات وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.