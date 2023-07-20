«الأزهر» ينظم «ملتقى الطفل» لتوعية النشء بالآداب الإسلامية.. السبت المقبل

يعقد الجامع الأزهر الشريف، السبت المقبل، حلقة جديدة من ملتقى الطفل، بعنوان «الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح»، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ومتابعة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف.

يأتي ملتقى الطفل الذي يُعقد السبت من كل أسبوع، في إطار مواصلة الجامع الأزهر والرواق الأزهري، جهودهما في توعية النشء بالآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة النابعة من صحيح الدين.

الطفل الخلوق والنظيف والفصيح

ويحاضر في الملتقى الشيخ عبد الكريم أحمد، الباحث بالجامع الأزهر، موضحا أهمية التعامل بالرفق واللين، وقال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إن ملتقى الطفل الخلوق والنظيف والفصيح، يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، مشيرا إلى أن الهدف منه تعليم وتربية وتوعية الأجيال الجديدة بالأخلاق والآداب الإسلامية، وشرحها بطريقة سهلة وميسرة بمنهج الأزهر الوسطي المعتدل، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذه في بعض المحافظات، وذلك ليعم النفع بجميع أنحاء الوطن.

عقد ملتقى الطفل في جميع محافظات الجمهورية

وأضاف الدكتور عودة، أنه من المقرر عقد ملتقى الطفل في جميع محافظات الجمهورية خلال الشهر المقبل، حتى يعم النفع والفائدة لجميع أطفالنا في كل قرى ومراكز الجمهورية.