جولة في موقع الإمام الطيب بعد إطلاقه باحتفالية جامع الأزهر: سيرة موثقة

يبحث الكثيرون عن موقع الإمام الطيب لاسيما بعد إطلاقه أمس رسميا خلال احتفالية جامع الأزهر بمرور 1082 عامًا على تأسيس جامع الأزهر، وأعلنت مشيخة الأزهر إطلاق موقع الإمام الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، أ.د أحمد الطيب لخدمة الباحثين والدارسين والجمهور وإتاحة كل جهود الإمام الطيب ومسيرته موثقة بالنص والصوت والصورة وتسهيل الوصول إلى كل ما يخص الإمام الطيب.

موقع الإمام الطيب

وجاء الإعلان عن إطلاق موقع الإمام الطيب، خلال الاحتفال السنوي للجامع الأزهر بمناسبة مرور 1082 عامًا على افتتاح الجامع والصلاة فيه.

ويمكن مطالعة موقع الإمام الطيب من هنـــا.

وبجولة في موقع الإمام الطيب تجده يشمل مجموعة من الأقسام المتنوعة التي تحتوي على قسم سيرة ومسيرة، إذ يحتوي على السيرة الذاتية للإمام الطيب ومسيرته التعليمية من الالتحاق بمعهد إسنا الديني الأزهري حتى حصوله على العالمية من جامعة الأزهر وتدرجه في المناصب حتى وصل مشيخة الأزهر الشريف.

كتب ومؤلفات الإمام الطيب

كما ضم موقع الإمام الطيب، كتب ومؤلفات الإمام الطيب بحيث تكون متاحة للجمهور لقراءتها والاستماع إليها إضافة إلى خدمة للباحثين والجمهور.

ويشمل موقع الإمام الطيب، معلومات عن الإمام وأنشطة الإمام وأقوال الإمام، والجهود العملية والإنتاج العلمي لفضيلته، وكلمات وخطابات فضيلته في مختلِف المناسبات والمؤتمرات والمحافل الدولية، ورسائله عن تجديد الخطاب الديني ووصاياه الشباب والأخوة الإنسانية والإرهاب والتطرف والطفل والمرأة والوحدة الوطنية، والوحدة الوطنية ومقولاته لأعضاء هيئة التدريس بالأزهر ووثائق الأزهر التاريخية.

كما يضم الموقع نصوصا عن الهيئات العلمية والمركز البحثية التي استحدثها الإمام الطيب أو ساهم في إنشائها، والمواقف الإنسانية والمواقف التاريخية لشيخ الأزهر في مختلِف القضايا، والأخبار والزيارات اليومية لفضيلته والبيانات الصحفية.

ضيوف الأزهر الشريف

كما يعرض موقع الإمام الطيب، مختلِف الزيارات الخارجية لشيخ الأزهر في دول العالم وأهميتها وما تضمنته من أعمال، وكذلك الاستقبالات الداخلية لضيوف الأزهر الشريف في مشيخة الأزهر وخصوصًا الزيارات التي تتعلق بالرؤساء والأمراء وكبار المسئولين والشخصيات البارزة، ومقولات فضيلته وحلقات البرامج التلفزيونية لفضيلته.

كما يضم الموقع الأوسمة والكريمات التي حصل عليها فضيلة الإمام الطيب، وأبرز ما قاله العلماء والرؤساء والأمراء وكبار الشخصيات عن وسطية واعتدال فضيلته ودوره البارز في القضايا المحلية والإقليمية والعالمية.