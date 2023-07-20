الرئيس العراقي: ندين تكرار الاعتداء على المصحف الشريف وحرق علم العراق

أدان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم، الاعتداء على كتاب الله وعلى علم الدولة العراقية.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية، في بيان، إن الرئيس العراقي يدين بشدة التصرف غير المسؤول بمحاولة تكرار الاعتداء على كتاب الله، والتجرؤ على علم الدولة العراقية، ويبدي شديد الاستغراب إزاء عدم اتخاذ سُلطات السويد، الموقف المطلوب من دولة تحترم العقائد والمقدسات، وهذا ما يدفع بالمشكلة إلى المزيد من التعقيد وبما يفاقم مشاعر الغضب إزاء انتهاكات يجب ردعها ووضع حد لها، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأضافت أن «رشيد»، حرص على تنبيه وتحذير السُلطات في السويد، بشكل مباشر ومن خلال القنوات الدبلوماسية، من أجل احترام مشاعر المسلمين والحيلولة دون هذا السلوك المنحرف.