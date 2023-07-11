بايدن: نتطلع إلى توسيع «الناتو» ليشمل السويد في أقرب وقت

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا، وأن أمريكا تؤكد التزامها تجاه حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا.

تعزيز قدرات الحلف الأطلسي

وأضاف بايدن في تصريحات أوردتها قناة القاهرة الإخبارية، أن مجلس الشيوخ ناقش تعزيز قدرات الحلف الأطلسي «تطلع إلى توسيع الناتو ليشمل السويد في أقرب وقت ممكن».

وأضاف أنه أرسل أكثر من 2000 جندي أمريكي إلى ليتوانيا لتأمين عقد قمة، وبعد انضمام السويد، سيجتمع الناتو قريبًا مع 32 دولة عضو، لمناقشة تعزيز القدرات الدفاعية لدول الناتو.