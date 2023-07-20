أستاذ بجامعة الأزهر: الدعوة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

أكد الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، أن مجال الدعوة يشهد طفرة علمية وأخلاقية عالية لم نرها طوال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه أصبح هناك انتشار واسع للمجالس الفقهية والعلمية ورعاية مصالح الناس.

فرصة لاستعادة الدور الريادي للإمام والمشايخ والمساجد

وأضاف «تمام» خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر قناة dmc، اليوم، أن التلاحم والتواصل مع الناس يكون طوال اليوم وهذا يؤكد أن عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو العصر الذهبي للدعوة لأننا لم نر الطفرة الدعوية التي نشهدها في وقت سابق، وهذه فرصة لاستعادة الدور الريادي للإمام والمشايخ والمساجد.

الأجواء ممهدة لنشر العلم والاجتهاد

وتابع أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر: «قبل ذلك كنا نشتكي من الفراغ العلمي وترك العلماء الساحة للآخرين الذين ملأوا عقول الناس بالأفكار الإرهابية والمتطرفة وأحدثوا فتنًا، واليوم نحن أمام مسؤولين يهيئون الأجواء لنشر العلم والاجتهاد».