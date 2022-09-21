تنسيق كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين».. 315 للأدبي

أعلنت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق الشهادة الثانوية الأزهرية، أمس في مؤتمر صحفي، ولذا يبحث الكثير من طلاب الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم، عن الحد الأدنى للكليات، خاصة تنسيق كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين».

ووفقًا لتنسيق جامعة الأزهر هذا العام، جاء الحد الأدنى لكليات الطب 616 درجة أي حوالي 94%، وكليات الهندسة 584 أي حوالي 90%، وارتفع الحد الأدنى بكليات أصول الدين ليصل إلى أكثر من 58%، واللغة العربية أكثر من 55%، والشريعة والقانون أكثر من 69%، وتعرض «الوطن» في التقرير التالي، تنسيق كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين».

تنسيق كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»

وجاء تنسيق كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين» تخصص عام لطلاب القسم العلمي درجة 355 للانتظام، و315 درجة للانتظام للشعبة الأدبية، و441 لطلاب الشعبة الإسلامية.

وفيما يخص تنسيق كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»، بلغت الحدود الدنيا للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة (625) درجة بنسبة 96.15%، كما بلغ حد القبول بكليات طب بنات وبنين دمياط (620) درجة بنسبة 95.38%، وبلغ حد القبول كليات طب بنين وبنات أسيوط (616) درجة بنسبة 94.77%، كما بلغ حد القبول بكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (607) درجة بنسبة 93.38%، وبغ حد القبول بكليات طب الأسنان بنين وبنات القاهرة (615) بنسبة 94.62%، وبلغ الحد الأدنى لكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (591) درجة بنسبة 90.92 %.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكليات جامعة الأزهر

وجاءت الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكليات جامعة الأزهر المختلفة والمستندات الرسمية، وفق المعمول به في السنوات الماضية، كالتالي:

1ـ تقديم ورقة الترشح التي تُعلن من خلال رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 فور ظهورها.

2ـ تقديم 4 صور من شهادة الثانوية.

3ـ تقديم شهادة ميلاد أصلية.

4ـ تقديم 6 صور من بطاقة الرقم القومي إضافة لبطاقة ولي الأمر.

5ـ تقديم 8 صور مقاس 4*6 يُكتب عليها اسم الطالب.

6- بالنسبة للذكور، يتم تقديم استمارة 2 جند من منطقة التجنيد التابع لها، واستمارة 6 جند لكل المواليد أكبر من 2002 من مركز الشرطة التابع له الطالب.

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