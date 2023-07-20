عائلة سورية تستمتع بالمياه في العلمين الجديدة: «المدينة عالمية»

منذ 12 عاماً، جاء السورى «طارق محمد» إلى مصر للعمل، هرباً من ظروف الحياة القاسية التى ضربت بلاده، عانى بعض المشكلات حتى استقر فى عمله «شيف» بأحد المطاعم، وخلال موسم الصيف، يسافر إلى العلمين الجديدة للعمل بأحد فروع المطعم هناك، معبراً عن إعجابه الشديد بالمدينة العالمية الحديثة.

ومن تجهيز الوجبات إلى حضور مهرجان العلمين 2023، كان «طارق» سعيد الحظ بحضور الفعاليات المختلفة بالمهرجان والمستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، يتحدث لـ«الوطن»، قائلاً: «بنيجى فى موسم الصيف للعمل بالمطعم، وأتمنى مع التطوير المستمر طبعاً إنها تكون مدينة كبيرة فيها كل الخدمات، مش بس سياحية».

«غيث محمد»، أحد أقارب «طارق»، أنهى المرحلة الثانوية وسافر إلى مصر لقضاء الإجازة فقط، ثم العودة إلى بلده مرة أخرى، ولديه موهبة الرسم، فيجلب معه على الشاطئ بعض الأوراق والأقلام الرصاص والملونة، ليخطط رسوماته أثناء الجلوس أمام مياه البحر: «منظر البحر والمياه الصافية مصدر إلهام ليّا، وده بيساعدنى إنى أطلع أفكار كويسة، وأرسم وأنا سعيد وفى كامل تركيزى». «غيث» ينظر إلى مياه البحر، ثم إلى الورقة البيضاء أمامه، ليسرع فى تحريك القلم عليها ليرسم ما جال بخاطره: «أى فكرة بتيجى برسمها فوراً، وزيارة مصر بالنسبة لى أفضل وقت فى السنة».