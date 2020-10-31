مصطفى وزيري: متحف شرم الشيخ يدعم وجود المدينة على خريطة السياحة العالمية

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن وجود متحف في مدينة شرم الشيخ لأول مرة، وهي مدينة سياحية عالمية، يدعم وجودها على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أن مقتنيات هذا المتحف عبارة عن 5200 قطعة أثرية تحكي تاريخ مصر عبر العصور الفرعونية، والفترتين اليونانية والرومانية، والعصر الحديث.

وتابع بأن سيناريو العرض المتحفي يعبر عن حب الحياة على أرض مصر، إذ أن المتحف يشهد عرض قطع آثار لأول مرة بحفائر البعثة المصرية العام الماضي في منطقة سقارة، وهي ما تسمى بخبيئة الطيور والحيوانات المقدسة المحنطة.

وأضاف أن الرئيس السيسي، أثنى على طريقة العرض المتحفي ومجموع المقتنيات الأثرية بداخل المتحف، بجانب وجود بعض القطع الأثرية في المخازن جرى عرضها لأول مرة في قاعة من أضخم القاعات وتعرف باسم "الحياة اليومية"، عُرض فيها عدد من التماثيل الخاصة بالكهنة والكتبة والوزراء والحكام، ومن أجمل هذه التماثيل تمثال مزدوج لكبير كهنة الإله أوزوريس، ومومياوات تماسيح وثعابين ومومياء محنطة لأول مرة في العالم، وجرى اكتشافها على يد البعثة المصرية في سقارة.