مزايا وموعد وشروط دورة الفندقة الشاملة في سوهاج

في ظل ما تقدمه الدولة المصرية من تطوير في شتى المجالات والقطاعات وتطوير البشر والحجز، تعلن مديرية العمل بسوهاج عن الدورة التدريبية الخامسة للفندقة الشاملة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة ومنتجع هيلتون الأقصر.

وتنشر «الوطن» شروط وامتيازات الدورة التدريبية الخامسة للفندقة الشاملة في السطور التالية:

وجاءت شروط وامتيازات الدورة التدريبية الخامسة للفندقة الشاملة بالمحافظة كالتالي:

1. بدء الدورة التدريبية الخامسة على الفندقة الشاملة في محافظة سوهاج.

2. التعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة ومنتجع هيلتون الأقصر.

3. التنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهني والإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل.

تدريب على الفندقة الشاملة

4. هدف التدريب هو تدريب الشباب وتأهيلهم على الفندقة الشاملة.

5. توفير أحدث التجهيزات والمعدات التي ستشمل المطبخ، الإشراف الداخلي، والأغذية والمشروبات.

6. مدة الدورة التدريبية ستكون لمدة ستة أسابيع.

7. التدريب سيتم في مركز التدريب المهني بالكوثر لمدة أربعة أسابيع وفي منتجع هيلتون الأقصر لمدة أسبوعين.

8. تشجيع الشباب من الجنسين وذوي الإعاقة على التقدم للالتحاق بالتدريب.

9. حصول المتدربين على شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي ومنتجع هيلتون الأقصر.

10. حصول المتدربين على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة مجانًا.

بدل نقدي يوميا

11. توفير بدل انتقال نقدي يومي قدره 60 جنيهًا لكل متدرب.

12. توفير وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي.

13. توفير تأمين ضد إصابة العمل.

14. توفير زي موحد وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب.

15. الأولوية في فرص العمل المناسبة بأجور تتناسب مع المهارات التي تم اكتسابها في المديرية.

16. شروط التقديم: الحصول على مؤهل عالي أو متوسط، وألا يزيد السن عن 35 سنة، واجتياز المقابلة الشخصية، وحسن المظهر بما يتوافق مع مهنة الفندقة الشاملة، وتقديم الأوراق المطلوبة.

17. الأوراق المطلوبة: صورتين من بطاقة الرقم القومي، وصورتين من المؤهل الدراسي، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وبرنت تأميني بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وصورتين شخصيتين، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد (كعب عمل)، وسيرة ذاتية للمتقدمين.

18. يتم التقديم بمقر ديوان مديرية العمل بسوهاج.

19. يفتح باب التقديم يوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2023، ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2023.

20. يتم قبول طلبات التقديم من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة مساءً.

21. يتم استقبال الطلبات على أساس الأولوية حتى اكتمال العدد المطلوب.