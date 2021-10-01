الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في دورة «المدربين على الفندقة الشاملة» بسوهاج

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء فعاليات دورة مدربين TOT مجاناً على الفندقة الشاملة، غدا السبت، بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج، والتي تستمر 5 أيام، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP ومنتجع وسبا هيلتون الأقصر.

وأوضح الوزير أن مميزات التدريب، إعطاء شهادة معتمدة ومختومة بإتمام الدورة من مديرية القوى العاملة بسوهاج، وبرنامج الأغذية العالمي وفندق هيلتون الأقصر، وشهادة اعتماد للمدربين الأوائل من وزارة القوى العاملة، فضلا عن التعاقد مع المدربين المتميزين كمدربين لدورات الفندقة، بالإضافة إلى التعاقد معهم كأعضاء فنيين في لجان اختبارات قياس مستوى المهارة بالمديرية، كما أن تكاليف الإقامة والانتقالات والوجبات خلال المدة التدريبية بالأقصر مجانًا، والتأمين ضد إصابة العمل، ويحصل الإثنين الأوائل على فرصتي عمل مؤقت داخل فندق هيلتون الأقصر لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى شهادة من الفندق تفيد بذلك.

شروط التقديم في الدورة

من جانبه، قال الدكتور هشام أبو زيد، مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، إن من شروط التقديم أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي، ويفضل خريجي كلية السياحة والفنادق، وخبرة مهنية لا تقل عن سنة في مجال السياحة والفندقة، بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن سنة في تيسير وتنفيذ التدريبات، ومهارات اتصال وعرض جيدة، وأن يكون المتقدم حسن المظهر.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الدورة

وأوضح مدير المديرية أن الأوراق المطلوبة هي:

- صورتان من بطاقة الرقم القومي.

- صورتان من المؤهل الدراسي.

- شهادة صحية بالخلو من الأمراض بعد اجتياز المقابلة الشخصية.

- صورتان شخصيتان.

- صورتان من الموقف من التجنيد للذكور.

- شهادة قيد (كعب عمل)، بالإضافة إلى برنت تأميني، على ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة.

- سيرة ذاتية للمتقدم.

وقال «أبو زيد»، إن تقديم الأوراق يتم بمقر ديوان مديرية القوى العاملة في شارع أسيوط بسوهاج، ولمدة خمسة أيام ابتداءً من غدٍ السبت 2 أكتوبر وحتى الأربعاء 6 أكتوبر، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 مساءً.