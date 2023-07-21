لطلاب الصف الثالث الإعدادي.. جدول امتحانات الدور الثاني محافظة قنا

تواصل المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، امتحانات الدور الثاني 2023 بمحافظة قنا، حيث بدأت الامتحانات في المرحلة الابتدائية وصفوف النقل بالتعليم الثانوي العام والتعليم الثانوي الفني، وتنتهي مع نهاية الأسبوع المقبل، بينما تنطلق امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 غدا السبت، وامتحانات النقل للصف الأول والثاني الإعدادي يوم 30 يوليو من الشهر الجاري.

امتحانات الدور الثاني محافظة قنا

قالت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، إن امتحانات النقل انطلقت في مدارس محافظة قنا، منها الصف الرابع والصف الخامس والصف السادس الابتدائي وانتهت.

وتابعت المديرية في بيان صحفي، أن امتحانات النقل الصفوف الأولى والثانية من التعليم الثانوي العام والتعليم الفني مثل التعليم التجاري والصناعي والزراعي والفندقي تستأنف الامتحانات غدا السبت لاستكمالها على مدار الأسبوع المقبل.

وأكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، إجراء امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني غدا السبت الموافق 22 يوليو ولمدة أسبوع.

كما تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا لامتحانات الدور الثاني بمحافظة قنا للصف الأول والثاني الإعدادي التي تبدأ في 30 يوليو وتنتهي في 3 أغسطس وإليكم الجدول.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني

وقال الدكتور، محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا، إن المديرية استعدت جيدا لامتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني من خلال تشكيل اللجان وتفعيل غرفة عمليات لرصد المخالفات وحل المشكلات، مؤكدا أن الامتحانات سوف تتم وفق ضوابط وزارة التربية والتعليم.