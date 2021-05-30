تطعيم العاملين بامتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2021

وجه عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، العاملين في ديوان عام المديرية والإدارات التعليمية والمعلمين بالمدارس بجميع مراكز ومدن مطروح الثمانية بالتسجيل الفوري في الموقع الرسمي لوزارة الصحة لتلقي لقاح كورونا.

وقال وكيل التعليم بمطروح ،اليوم، إنه يجرى حالياً حصر المعلمين المشاركين في أعمال الإمتحانات لتلقيهم لقاح كورونا قبل موعد انعقاد الامتحانات، خاصة امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2021، والتي تنطلق الأسبوع المقبل وأن جميع المعلمين المشاركين في الإمتحانات، سيحصلون على اللقاح دون وجود أية إستثناءات وذلك حفاظا علي الصحة العامة للمعلمين والمراقبين ورؤساء اللجان، وأعضاء الكنترولات، وجميع الطلاب وحمايتهم من انتشار عدوى فيروس كورونا.

تعقيم لجان الامتحانات قبل انطلاقها بمطروح

وكلف وكيل التعليم بمطروح، مديري الإدارات والقطاعات التعليمية بالحمام والعلمين والضبعة ومطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم بالإضافة إلي إدارة سيوة التعليمية، بمتابعة تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات بشكل يومي وذلك حرصا علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والزملاء المعلمين.

ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم وجهت بضرورة إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية في اللجان، وتلقي جميع العاملين في الإمتحانات بتلقي لقاح كورونا قبل بدء امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2021، وجارِ التنفيذ.

رفع حالة الطوارئ بالإدارات التعليمية لـ امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2021

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن تعليم مطروح رفع درجة الإستعداد القصوى لإنطلاق امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2021 والإمتحانات العملية للدبلومات الفنية السبت المقبل.

وناشد وكيل الوزارة أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات حول أعمال الإمتحانات، مشيراً لضرورة التأكد من أي معلومة من خلال القنوات الرسمية المشروعة مثل الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ومواقع المديريات التعليمية.