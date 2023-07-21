«العام الجامعي الجديد».. تخصصات تواكب سوق العمل

تنطلق المرحلة الرئيسية لتنسيق القبول فى الجامعات لعام «2023 - 2024»، بعد إعلان نتيجة «الثانوية العامة»؛ حيث من المقرر أن تُعلنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أول أغسطس المقبل، يأتى ذلك تزامناً مع استعدادات الجامعات لـ«التعليم الجديد»، عبر تخصّصات جديدة تدخل الدراسة لأول مرة، وتطوير وتحديث للبرامج الدراسية، بما يلبى متطلبات سوق العمل، ويدعم الدراسة بأعلى مستويات الجودة العالمية.

وتدخل عدد من الكليات الجديدة الخدمة خلال العام الدراسى المقبل، ومنها جامعة المنصورة الجديدة، التى تستعد لاستقبال قرابة 2500 طالب وطالبة للدراسة لأول مرة فى عدد من الكليات، مع العمل على إنشاء مستشفى جامعى لخدمة كلية الطب.

وتتزامن استعدادات دخول كليات جديدة للخدمة، مع جهود تخريج أولى الدفعات من عدد من الجامعات، ومنها «الدلتا التكنولوجية»، التى تنتظر موافقات الجهات المختصة لبدء دراسة تخصّصات جديدة بداخلها أيضاً، وتستعد أيضاً مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لبدء الدراسة فى كلية إدارة الأعمال، التى سيتم إدراجها فى تنسيق القبول بالجامعات هذا العام، لتستقبل الطلاب من الشعبتين العلمية والأدبية، مع تخصيص 240 منحة للدراسة بمختلف الكليات.

ويعمل عدد من الجامعات على تنفيذ برامج «توأمة» مع عدد من الجامعات الإقليمية والدولية، بما يدعم تطوير العملية التعليمية بداخلها، تزامناً مع جهود إنشاء مستشفى جامعى لخدمة أهالى المحافظة، ومن المتوقع أن يتزايد الإقبال على الدراسة فى جامعة العريش الحكومية هذا العام، بعد عودة الأمن والأمان فى شمال سيناء، مع خطة استثمارية طموحة للجامعة، ودراسة عدد من التخصّصات التى يحتاجها المجتمع السيناوى، ومنها المصايد.