رشوان توفيق: شاهد على ريادة مصر دائماً

سرد الفنان القدير رشوان توفيق ذكرياته مع تأسيس التليفزيون المصرى الذى انطلق بثه فى 21 يوليو 1960، وتأكيده أنه كان موجوداً داخل مبنى ماسبيرو يوم 23 يوليو، أى بعد التدشين بيومين، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الثورة بصحبة الفنان عزت العلايلى، وكان الثنائى وقتها يعملان فى مجال مساعدى الإخراج: «فاكر هذا اليوم بالتحديد والعظمة والفخر اللذين كنا نشعر بهما، وقتها كان يتم بث برنامج على الهواء يحمل اسم البيانو الأبيض، وظللت فى هذا المبنى العريق وعملت فى أكثر من وظيفة به، وقدمت برنامجاً للشباب بعد اجتيازى اختبار المذيعين، وكان مخرج هذا البرنامج هو العظيم حسين كمال، حياتى كلها بدأت واستمرت فى هذا المكان».

وأشار «رشوان»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه و15 مساعد مخرج فى هذا التوقيت من أبناء خريجى معهد التمثيل تقدموا بمذكرة للدكتور عبدالقادر حاتم، لتأسيس فرقة مسرح التليفزيون، وأشّر بالموافقة واتجهت بعدها للتمثيل: «حظنا كان جميل، ومصر كلها كانت محظوظة بتأسيس التليفزيون الشاهد على ريادة هذه الدولة دائماً».