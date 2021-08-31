بعد أزمة «الهوت شورت».. هيفاء وهبي على التليفزيون المصرى «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع عبر شاشة التلفزيون المصري لقاء الفنانة هيفاء وهبي، الذي جرى تسجيله على هامش حفلها الخميس الماضي بالساحل الشمالي، والذي أثار الجدل واهتمام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ارتداء الفنانة هيفاء وهبي «بنطلون» قبل تسجيل اللقاء، بعدما كانت ترتدي «الهوت شورت» طوال الحفل، تنفيذا لضوابط الظهور على شاشة التلفزيون المصرى، لأنه يمنع الظهور على شاشة التلفزيون المصري بـ«هوت شورت».

مبهورة بكل اللي بيحصل في مصر

وقالت الفنانة هيفاء وهبي خلال اللقاء: إن أزمة فيروس كورونا كان لها تأثير على العالم أجمع وليس العمل الفني فقط، معربة عن انبهارها بالتطورات التي تحدث في مصر: «مبهورة كتير بالتطور والمنطقة الحلوة والأبراج الحلوة والسياحة الراِئعة والطقس الرائع، ومبهورة بشكل عام بكل اللي بيحصل في مصر من تغييرات، من وإحنا في المطار حاسين بفرق، وحتى الطريق وإحنا جايين على العلمين كان سهل، ومحستش إني كنت جاية سفر، وفرقت عن قبل كدا».

لو الست نفسيتها مش حلوة تغور بشكلها الحلو

وتابعت هيفاء وهبي: «بسبب الجو الحلو في العلمين استغنيت عن اللون الأبيض وقبلت أقعد تحت الشمس علشان أخد اللون البرونزي، أنا سافرت كتير قبل كدا ولا مرة قدرت آخد اللون ده»، وعن سر تميزها بالأنوثة دائما قالت: «دايما الأنثى هي رمز لكل شئ فيه نعومة ورقة تحت مسمى الدلع، وممكن تكون الآنثى بأنوثتها ونعومتها تكون رمز للمرأة وكل ست عندها جمال خاص، والثقة بالنفس والنفسية الحلوة أهم شئ، لأنه مهما كانت الست جميلة ونفسيتها مش حلوة زي مابتقولو بالمصري تغور بشكلها الحلو، فاللطافة والتعامل والرقة وطيبة القلب بيجملو شكل ربنا أدهولنا».