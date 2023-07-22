رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة شيوخ وشمامسة جدد لكنائس بالمنيا

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، أمس الجمعة، خلال جولته الرعوية بصعيد مصر، في رسامة عدد من الشيوخ والشمامسة الجدد بمحافظة المنيا، في كل من الكنيسة الإنجيلية ببلنصورة والكنيسة الإنجيلية بنزلة أسمنت، والكنيسة الإنجيلية بالعوام، والكنيسة الإنجيلية بعكاكة.

رئيس الطائفة الإنجيلية: نؤمن بمواجهه الشر بالخير

وهنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، جميع المرتسمين الجدد من الشيوخ والشمامسة، كما عبر «زكي» عن سعادته الكبيرة بمشاركته احتفالات كنائس المنيا الإنجيلية مع شعبها الإنجيلي العظيم، كما وجه رئيس الإنجيلية خلال كلماته عددًا من الرسائل الروحية، قائلا: «دورنا هو أن نسعى إلى دعوة الله، وغياب النموذج يخلق مجتمعًا مترهلًا، ونؤمن بمواجهة الشر بالخير، والتعليم هو جوهر الكنيسة التي نحلم بها والتعليم المؤسس على كلمة الله هو الذي يكوّن عقيدتنا وحياتنا، كما أن أساس التعليم اللاهوتي هو الذي يساعد الكنيسة على العبور إلى المستقبل وتربط بين كلمة الله والمجتمع».

وأضاف «زكي»: «الله أعظم من تصورنا وأروع من إدراكنا، ولا ينظر إلينا الله كما ننظر إلى أنفسنا، والالتزام بالحق يجعلك مؤثرًا، والحرية من الخطية تؤدي بنا إلى الانتصار والعبور إلى المستقبل، كما أن دور الكنيسة التي نحلم بها هو أن تسعى إلى تحقيق مجتمع السماء على الأرض».

وضع حجر أساس كنيسة إنجيلية جديدة

ومن المقرر أن يشهد رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم السبت، وضع حجر الأساس لكنيسة المنيا الجديدة وكنيسة زاوية سلطان، بحضور شعبي وجماهيري ومشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.