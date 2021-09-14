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محمود مسلم

افتتاح الكنيسة الإنجيلية بالكوم الأخضر بالمنيا بعد تجديدها بالكامل

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الوطن
04:38 م | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
افتتاح الكنيسة الإنجيلية بالكوم الأخضر بالمنيا بعد تجديدها بالكامل

يفتتح الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء غد الأربعاء، الكنيسة الإنجيلية بالكوم الأخضر مغاغة بمحافظة المنيا، بعد تجديدها بالكامل، التي جرى تأسيسها عام 1889، وتعد أحد أقدم الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك بحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب، والقيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.

ويفتتح الدكتور القس أندريه زكي، وبحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء الخميس، الكنيسة الإنجيلية بالناصرية الفتح بمحافظة أسيوط، بعد إعادة بنائها بالكامل، ورسامة عدد من الشمامسة والشيوخ من أبناء الكنيسة.

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