وفد «التعليم العالي» يبحث آليات التعاون مع جامعة لندن للتخصصات المُتداخلة

زار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والوفد المُرافق له من رؤساء الجامعات المُمثلين عن الأقاليم السبعة بمصر، جامعة london interdisciplinary school، إحدى الجامعات المُتميزة في مجال البرامج الدراسية البينية في التعليم البريطاني، وترتبط بدعم ملف التوظيف وسوق العمل، وذلك استكمالًا لزيارة وفد القيادات الجامعية لبحث دعم سبل التعاون المُشترك بين مصر وبريطانيا في مجال التوظيف والتطوير المهني ومؤسسات التعليم.

برامج متخصصة تواكب مُتطلبات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي

وعرضت إدارة الجامعة على الوفد المصري، أحدث ما يجرى تقديمه من برامج دراسية بينية تواكب مُتطلبات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي، وكيفية حل المشكلات التي تواجه عملية تطوير العملية التعليمية والبحثية؛ إذ يجرى وضع المشكلات أمام الطلاب وتدريبهم على كيفية مواجهتها بأسس علمية وبحثية وتطبيقية متطورة، ووفقًا لمنهج علمي سليم، كما يجرى الاستعانة بأساتذة مُتميزين لتدريس البرامج البينية المُتداخلة.

وناقش الوفد آليات قبول اختيار الطلاب قبل الالتحاق بالجامعة، وآليات التدريس والتعليم خلال فترة الدراسة، وفرص العمل المُتاحة لهم بعد التخرج، وأكدت إدارة الجامعة حرصها على أن تكون تجربة الجامعة فريدة من نوعها داخل بريطانيا، من خلال متابعة الخريجين والتأكد من حصولهم على فرص عمل مناسبة وملائمة تتوافق مع الدراسات التي سبق وقدمتها الجامعة لطلابها.

الوفد المصري يزور جناح جامعة UCL البريطانية

وعلى هامش اللقاء، زار الوفد المصري جناح جامعةUCL البريطانية، الخاص بريادة الأعمال والابتكار؛ إذ جرى عرض أحدث ما تؤديه الجامعة لدعم مجال الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة، وكذلك تنظيم جلسة حوارية حول فرص التعاون المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ومؤسساتها وجامعة UCL البريطانية، والتعاون في نقل الخبرات من حاضنة الأعمال الكبرى بالجامعة إلى نماذج مماثلة في الجامعات المصرية.

وشهدت الزيارة حضور رؤساء الجامعات الممثلين عن الأقاليم السبعة، وهم الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورعبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، والدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور عصام الدين فرحات، رئيس جامعة المنيا.