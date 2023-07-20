السفير البريطاني: زيارة وفد «التعليم العالي» للمملكة المتحدة تؤكد دعمنا لمصر

أشاد السفير البريطاني لدى مصر جاريث بايلي بزيارة وفد رفيع المستوى من وزارة التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور إلى المملكة المتحدة.

الزيارة دليل على التعاون مع وزارة التعليم العالي المصرية

وقال السفير البريطاني، في بيان صحفي صادر عن السفارة اليوم، الخميس، إن هذه الزيارة تعد دليلا ممتازا على تعاوننا مع وزارة التعليم العالي المصرية.

وأضاف السفير البريطاني في البيان: «يسعدني حقا أن لدينا هذه الفرصة لعرض أفضل الممارسات البريطانية لشركائنا المصريين في ربط التعليم العالي بالتوظيف، من التعليم إلى التوظيف، أعلم أن هذه أولوية كبيرة للحكومة المصرية».

الزيارة تأتي في إطار برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني

وأعرب «بايلي» عن أمله في أن تلعب هذه الزيارة دورها في هذه الأجندة المهمة، موضحا أن الزيارة تعد علامة أخرى على التزامنا بدعم برنامج التعليم العالي في مصر.

وذكرت سفارة بريطانيا بالقاهرة أن الزيارة تأتي في إطار برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف الممول من المملكة المتحدة، وتهدف إلى عرض الأساليب المبتكرة التي تتبناها الجامعات البريطانية لتعزيز مهارات خريجيها والاستعداد لمكان العمل، وربط نتائج التعليم العالي بقابلية التوظيف.

الوفد يزور كلية لندن الجامعية

وخلال الزيارة التي استمرت على مدار يومين، التقى الوزير والوفد بأساتذة جامعيين وخبراء وممارسين في مجال توظيف الطلاب لمناقشة تصميم المناهج وتطويرها مع التركيز على التعلم القائم على العمل والتعلم التجريبي والمؤسسي.

كما زار الوفد واحدة من أفضل عشر جامعات في العالم «كلية لندن الجامعية»، وكذلك مدرسة لندن متعددة التخصصات للتعرف بشكل مباشر على أنظمة التعليم العالي وقيم دمج الشراكات مع أصحاب العمل في تصميم المناهج والشهادة الجامعية، بالإضافة إلى تصميم برامج متداخلة التخصصات التي تعتمد على التحديات ومشاكل العالم الحقيقي إلى جانب دور الجامعات كمراكز للمؤسسات الطلابية والشركات الناشئة.

والتقى وزير التعليم العالي بوزير الدولة البريطاني للمهارات والتلمذة الصناعية والتعليم العالي روبرت هالفون لمناقشة سبل التعاون المختلفة في مجال التعليم العالي.

وضم الوفد الدكتور مصطفى رفعت أحمد إسماعيل أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والتوظيف، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور السيد عبد العظيم السقا رئيس جامعة السويس، والدكتور مصطفى عطية رئيس جامعة سوهاج، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا.