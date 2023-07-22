«الضرائب» تستعين بنظيرتها البريطانية لتدريب أعضاء فريق تسعير المعاملات

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال افتتاح الدورة التدريبية المقدمة من برنامج مأموري فحص بلا حدود، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية «OECD» لفريق تسعير المعاملات بمصلحة الضرائب المصرية، أهمية الضرائب الدولية، وأهمية توفير التدريب المستمر للعاملين في بحوث الاتفاقيات الدولية لرفع الكفاءة ونقل الخبرات الدولية ما ينعكس على الارتقاء بجودة العمل، مثمنا الجهود والدعم الذي يقدمه برنامج مأموري فحص بلا حدود، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تنفيذ البرامج التدريبية ونقل الخبرات الدولية بما يسهم في الارتقاء بجودة العمل خاصة في مجال الضرائب الدولية .

استمرار التعاون مع برنامج مأموري فحص بلا حدود

وأشار «الضباعني» إلى أنه استكمالا للتدريب الذي جرى لهؤلاء العاملين مسبقا واستمرارا للتعاون مع برنامج مأموري فحص بلا حدود، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية جرى التنسيق لتقديم ورشة عمل متخصصة خلال الفترة من 17 إلى 20 يوليو 2023، تتعلق بتسعير المعاملات، حيث سيجري التطرق إلى موضوعات ذات أهمية في فحص تسعير المعاملات مثل المعاملات المالية، مضيفا أنه سيجري تقديم التدريب أيضا في نطاق أساسيات التسعير للمنضمين الجدد في إدارة التسعير.

ورشة العمل من ذوي الكفاءات من العاملين بمصلحة الضرائب البريطانية

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المدربين المختصين بتقديم ورشة العمل من ذوي الكفاءات من العاملين بمصلحة الضرائب البريطانية والذين جرى ترشيحهم من قبل مبادرة مأموري فحص بلا حدود القائمة على التدريب مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وفى اليوم الأول من ورشة العمل الخاصة بتسعير المعاملات، قال المدربون من مصلحة الضرائب البريطانية، وهم أنتوني كلارك، وايما لاستر، وسيمون كيمبر، أنهم سعداء جدا بالاستقبال الحافل في مصر من قبل الفريق المصري، ويتطلعون لتكرار الزيارة مرة أخرى، وأنهم جاءوا كممثلين لمصلحة الضرائب البريطانية من أجل نقل الخبرات في تسعير المعاملات الضريبية لفريق مصلحة الضرائب المصرية، إذ أن بريطانيا لها الريادة في هذا الشأن.