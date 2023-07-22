«الداخلية»: ضبط 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد   

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 14360 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، و137 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب».

كما جرى ضبط 132 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص).