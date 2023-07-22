رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الداخلية»: ضبط 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد   

كتب:

محمد سيف
12:46 م | السبت 22 يوليو 2023
شرطة الكهرباء

شرطة الكهرباء

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 14360 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، و137 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب».

كما جرى ضبط 132 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص).

 

اقرأ المزيد:

شرطة الكهرباء: تحصيل 616 مليون جنيه غرامات "سرقة تيار"

 جهود حملات شرطة الكهرباء خلال 3 أشهر

شرطة الكهرباء تحرر 3632 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

شرطة الكهرباء تضبط 14 ألف قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة 

«شرطة الكهرباء» تضبط 12 ألف قضية مخالفات في المحافظات
بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.