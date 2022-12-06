شرطة الكهرباء تحرر 3632 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

شنّت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، حملاتها الأمنية المكثفة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

قضايا النقل والمواصلات

وضبطت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1994 قضية متنوعة.

سرقة التيار الكهربائي

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3632 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، هذا وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.