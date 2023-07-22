المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل ترقب العالم لظاهرة مهمة

قال الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الإقترانات الفلكية تحدث تقريبا بشكل يومي، لكنها مهمة للفلكيين لإجراء الدراسات والمراقبة للظواهر الفلكية والتغيرات اليومية في علم الفلك.

العالم ينتظر حدوث ظاهرة فلكية مهمة

وأضاف رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، في مداخلة هاتفية على شاشة قناة «TeN»، أن العالم ينتظر حدوث ظاهرة فلكية مهمة، هي «الشروق الاحتراقي»، أو ما يسمى بظهور نجمة الشعر عند العرب، وهو عبارة عن ظهور نجم ساطع قرب الشمس، ما يعطي اعتقادا لمن يراه أن الشمس تحترق.

مصر لها تاريخ طويل في متابعة ورصد الظواهر الفلكية

وأكد رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن مصر لها تاريخ طويل في متابعة ورصد الظواهر الفلكية، خاصة أن المصري القديم قد اهتم جدا بعلم الفلك، مشددا على أنه أول من وضع التقويم الفلكي، الذي يجرى استخدامه حتى الآن، وقد كان هذا التقويم هو أساس ما يسمى اليوم بالتقويم الميلادي.