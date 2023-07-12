من هو مصور الفلك المصري الذي احتفت به ناسا؟.. يوثق «عجائب الكون»

تختار وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» بشكل يومي صورا فلكية من كبار مصوري الفلك في العالم، ومن الكثير من المصورين حول العالم، اختارت «ناسا» إحدى الصور التي التقطها المصري المختص بالتصوير الفلكي، عمرو عبدالوهاب، لتكون الصور الفلكية لليوم.

عبدالوهاب: الصحراء البيضاء من أعظم الأماكن الموجودة على وجه الأرض

تم التقاط صورة عمرو عبد الوهاب في الصحراء البيضاء بمصر، والتي تقع على بعد 45 كيلومترًا شمال واحة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، وتبعد حوالي 500 كيلومتر عن العاصمة القاهرة، ووصفها بأن هذه المنطقة «واحدة من أعظم الأماكن الموجودة على وجه الأرض، ومن إحدى عجائب الكون».

وكشف عبدالوهاب كواليس الصور الفائرة في وكالة «ناسا» قائلاً: «كانت تلك الصور منذ أكثر من عام، وفي ذلك الوقت قمت بدعوة مصورين اثنين من مجلة ناشونال جيوغرافيك للتخييم في الصحراء البيضاء لعدة أيام والتقاط صور لها، وكان المصوران بحملات معدات وأجهزة متطورة، وقرروا جميعاً وقتها بأن يتحدوا بعضهم البعض في التقاط أكثر صورة مميزة».

المصورون من مجلة ناشونال جيوغرافيك يشيدون بصور عبدالوهاب

وأضاف المصور المصري أنهم بدأوا التصوير في الرابعة عصراً واستمروا حتى شروق الشمس في اليوم التالي، وبعد ذلك جلس كل منهم ليعرض الصور التي التقطها على الآخرين، وعندما شاهدوا صورته التي فازت بالتحدي، أبدوا إعجابهم وأشادوا بالنتيجة التي حققها بمعدات تعتبر بدائية مقارنة بمعداتهم المتطورة.

تشرف وكالة ناسا بشكل يومي باختيار الصورة الأفضل عالميًا، وتم اختيار عدد من المصورين العرب المميزين في هذا الصدد، بما في ذلك المصور اللبناني وسام أيوب الذي تم اختيار عدد من صوره كأفضل صورة في فئة «صورة اليوم».

وفيما يتعلق بعملية اختيار الصورة الفائزة، قال المصور المصري عبد الوهاب إن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تواصلت معه لطلب إجاباته على 12 سؤالًا، ثم أرسلت له 20 سؤالًا آخرين، حتى تم اختيار صورته كأفضل صورة في العالم، وحتى استيقظ بعد شهور من ذلك، ليتلقى عدد من مصوري الفلك التهنئة له على اختيار صورته.