عادل حمودة يستعرض مراحل نشأة ثروت عكاشة العسكرية والأدبية

قال الإعلامي والكاتب الصحفي عادل حمودة، إن ثروت محمود فهمي عكاشة نائب رئيس الوزراء سابقًا، ولد في 21 فبراير عام 1921 في محافظة القاهرة، وكان مولعا بالحياة العسكرية في سنواته الأولى، إذ أراد أن يمشي على خطى والده الذي تقاعد برتبة لواء مدير لسلاح الحدود، لكن والده أراد أن يكون رجل قانون، فانصاع ثروت عكاشة لرغبة والده ودخل كلية الحقوق لكنه لم يستمر أكثر من 6 أشهر فيها.

حمودة: عكاشة تقدم للكلية الحربية دون علم والده

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الكلية الحربية طلبت دفعة جديدة فسارع بالتقديم إليها دون علم والده، وكأن القدر يدفعه إلى القيام بدور بارز في ثورة 23 يوليو 1952 كما حدث فيما بعد، موضحًا أنه في الكلية الحربية ارتبط بالبطل أحمد عبد العزيز الذي قاد عمليات الفدائيين في فلسطين واستشهد هناك.

أحمد عبد العزيز علمه الفروسية واستخدام السيف وتاريخ مصر العسكري

وأشار الإعلامي، إلى أن أحمد عبد العزيز علمه الفروسية واستخدام السيف وتاريخ مصر العسكري، وتخرج ثروت عكاشة ضابطا في 15 إبريل 1939، وكان الخامس بين زملائة الـ120، لكنه انضم إلى كتيبة مدفعية تخدم في مطروح، هناك تعرف على ضابط وطني شجاع هو محمد وجيه خليل، وكون أول مجموعة وطنية في الجيش باسم «رجال الفداء» واستشهد في حرب فلسطين.

وأكد الكاتب الصحفي، أن ثروت عكاشة شارك في حرب فلسطين وعاد إلى مصر وهو يكاد ينفجر مما حدث من خديعة هناك مثله مثل زملائه من الضباط، ولم يتردد في الانضمام إلى تنظيم الضباط الأحرار الذي أسسه جمال عبد الناصر، وفي الوقت نفسه ظهرت مواهبة الأدبية والبحثية، وفي عام 1951 فاز بجائزة فاروق الأول العسكرية عن بحث قدمه بعنوان "تأثير الأسلحة النووية على الموقع الاستراتيجي لمصر.

وتابع: «في الوقت نفسه كان يمد الصحف بدراسات فنية وأدبية نشرها تحت اسم ثروت محمود، وما غن حصل على شهادة كلية أركان الحرب حتى تقدم لدراسة الصحافة في كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصل على دبلومة في الصحافة أهلته لتسجيل رسالة الدكتوراة من جامعة السوربون فيما بعد».