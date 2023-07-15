عادل حمودة: زوجة نزار قباني الأولى انفصلت عنه بسبب معجباته

قال الإعلامي عادل حمودة، إن الشاعر الكبير نزار قباني في شبابه تزوج من إحدى بنات العائلة اسمها زهرة وأنجب منها توفيق وهدباء، ولم تحتمل الزوجة رسائل المعجبات وتقربهن من زوجها، حيث كان الزواج تقليديا والزوجة محافظة تتجنب حياة الشهرة الصاخبة ولم تردد في تمزيق رسائل المعجبات، حيث تكررت الخلافات والصدامات بين الزوجين لتنتهي بالطلاق.

حمودة: وفاة ابن نزار قباني تسببت له في أزمة نفسية

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه لبرنامجه «واجه الحقيقة» والمذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أن المأساة الإنسانية التي هزت كيان نزار قباني وأفقدته النطق عدة أيام كانت وفاة ابنه توفيق، الذي كان يدرس الطب في القاهرة عندما أصيب بضعف في عضلة القلب، ما أسفر عن وفاته في النهاية.

وتابع: «فيما بعد رثاه نزار بقصيدة شهيرة عنوانها الأمير الدمشقي توفيق قباني، قال فيها: سأخبركم عن أميري الجميل، كان كيوسف حسنا، وكنت أخاف عليه من الذئب».

تفاصيل وصية نزار قباني

وأضاف عادل حمودة، أن نزار قباني أوصى بدفنه إلى جوار ابنه.