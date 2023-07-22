إزالة أجزاء خطرة من عقار قديم قبل انهيارة بحي الجمرك في الإسكندرية

قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك إن المرور المستمر من إدارات الحي المختلفة بشوارع بحري والمنشية ورأس التين والأنفوشىي واللبان وبالشوارع الجانبية، تظهر المخاطر قبل وقوعها، إذ رصدت إدارات الحي أجزاء خطرة بعقار بشارع الشافعية بمنطقة اللبان والعقار قديم ومتهالك.

وأوضحت نهى خليفة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجنة تحركت وتمت إزالة الأجزاء التي كانت على وشك الانهيار قبل أن تتسبب في كارثة أو إيذاء المارة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مالك العقار لتقاعسه في تنفيذ قرار الهدم.

7 شارع الشافعية

وأوضحت رئيس حي الجمرك، أن تعليمات وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باستمرار الحملات اليومية على مختلف مناطق الأحياء أدت إلى اكتشاف المخالفات والمخاطر قبل حدوثها، وكذلك العمل على منع المخالفات في مهدها للحفاظ على أرواح أهالينا بعروس البحر الأبيض المتوسط لذلك تمت إزالة الجزء العالق الذي يمثل خطورة بالدور الأول بالعقار رقم 7 بشارع الشافعية بمنطقة اللبان، حتى لا تحدث أي انهيارات بالعقار تؤدى إلى كارثة.

أقدم أحياء الإسكندرية

وأضافت المهندسة نهى خليفة، أن حي الجمرك هو أقدم أحياء الإسكندرية، ويضم مئات العقارات المتهالكة والصادر لها قرارات وتراخيص هدم وللأسف معظم هذه القرارات لا يتم تنفيذها من ملاك هذه العقارات مما يعرض حياة المواطنين للخطر، ونظراً لأن القانون يمنع تنفيذ تلك القرارات من خلال الأحياء لكونها ملكية خاصة فقد أعد تقرير وعمل حصر شامل لهذه العقارات وتسليمه إلى لجنة العقارات الآيلة للسقوط ومحافظ الإسكندرية لاتخاذ القرار المناسب في شأنها والحي لا يملك سوى إزالة أي أجزاء خطرة تهدد الأرواح أو الممتلكات بعد اتخاذ إجراءات قانونية في هذا الشأن.