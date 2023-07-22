«أوقاف كفر الشيخ»: انطلاق الأسبوع الثقافي الدعوي بمسجد الزهور غدا

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي، غداً الأحد، بمسجد الزهور، بمدينة كفر الشيخ، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

انطلاق الأسبوع الثقافي الدعوي

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في بيان، إنّ وزارة الأوقاف تُطلق الأسبوع الثقافي بمسجد الزهور، التابع لإدارة أوقاف غرب كفر الشيخ، اعتباراً من غداً الأحد حتى الأربعاء المقبل، على مدار 4 أيام، بإشراف ومتابعة الشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية.

محاضرات على مدار 4 أيام

وأشار «بسيوني»، إلى أنٌه يتم عقد محاضرات على مدار 4 أيام في الفترة من 23 وحتى 26 يوليو 2023، وتتناول الحديث عن موضوعات «اسم الله الولي، اسم الله الرحيم، اسم الله الوهاب، اسم الله الودود»، ويُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، فضلاً عن تلاوات قرآنية وابتهالات دينية لعدد من القراء والمبتهلين بالإذاعة والتلفزيون.

فعاليات الأسبوع الثقافي

وأكد «بسيوني» أن الأسبوع الثقافي يأتي في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع في ربوع الجمهورية.