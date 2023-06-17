انطلاق الأسبوع الثقافي الدعوي بالمسجد البحري بالمنشأة الصغرى بكفر الشيخ غدا

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي، غداً الأحد، بالمسجد البحري، بقرية المنشأة الصغرى، التابعة لمركز قلين، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

انطلاق الأسبوع الثقافي الدعوي

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في بيان، إن وزارة الأوقاف تُطلق الأسبوع الثقافي، بالمسجد البحري، بقرية المنشأة الصغرى، التابعة لمركز قلين، اعتباراً من غداً الأحد حتى يوم الأربعاء المقبل، وعلى مدار 4 أيام، بإشراف ومتابعة الشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية.

محاضرات على مدار 4 أيام

وأشار «بسيوني»، إلى أنه يتم عقد محاضرات على مدار 4 أيام في الفترة من 18 حتى 21 يونيو 2023، وتتناول الحديث عن موضوعات «فضائل عشر ذي الحجة، ومفهوم العمل الصالح، سعة أبواب الخير في الرسالة المحمدية، وشعيرة الأضحية»، ويُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، فضلاً عن تلاوات قرآنية وابتهالات دينية لعدد من القراء والمبتهلين بالإذاعة والتلفزيون.

فعاليات الأسبوع الثقافي

وأكد «بسيوني» أن الأسبوع الثقافي يأتي في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع في ربوع الجمهورية.