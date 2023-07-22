تقديم العام الدراسي الجديد 1445 في السعودية.. مواعيد 3 فصول تعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن تقديم العام الدراسي الجديد 1445 في السعودية، حيث اعتمدت الوزارة جدولاً زمنياً يوضح أن التقويم الدراسي الجديد سوف يتضمن 3 فصول.

إقرار تقديم العام الدراسي الجديد 1445 في السعودية

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تم تقديم موعد تقديم العام الدراسي الجديد 1445 في السعودية، بالإضافة إلى إقرار عدد من القواعد المنظمة له، كما وافق المجلس على سياسة تنمية الطفولة المبكرة، والموافقة، من حيث المبدأ، بحسب الإطار الموحد الشامل لتقييم القدرة المالية والثروة للأفراد والأسر.

180 يوماً دراسياً و60 يوماً من الإجازات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم السعودية أن التقويم الدراسي الجديد للعام 1445ھ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، يشتمل على 3 فصول دراسية، و38 أسبوعاً دراسياً؛ أي حوالي 180 يوماً دراسياً، و60 يوماً من الإجازات المتنوِّعة أثناء العام الدراسي، إلى جانب 68 يوماً عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

بداية ونهاية الثلاثة فصول الدراسية

وأوضح بيان الوزارة السعودية أن العام الدراسي في المملكة سوف يبدأ من الفصل الدراسي الأول، والذي يبدأ يوم الأحد 4 / 2 / 1445هجرية، الموافق 20 / 8 / 2023 ميلادية، وينتهي بنهاية اليوم الدراسي الخميس 2 / 5 / 1445 هجرية، الموافق 16 / 11 / 2023 ميلادية.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 12 / 5 / 1445 هـ، الموافق 26 / 11 / 2023 م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445 هـ، الموافق 22 / 2 / 2024 م، ثم يبدأ الفصل الدراسي الثالث والأخير يوم الأحد 22 / 8 / 1445 هـ، الموافق 3 / 3 / 2024 م، وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12 / 1445 هـ، الموافق 10 / 6 / 2024 م.