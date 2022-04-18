تعرف على خطوات وزارة التعليم السعودية لتسجيل بداية العام الدراسي 1444

أعلنت وزارة التعليم السعودية أنّها اعتمدت نظام نور الإلكتروني للتسجيل لبداية العام الدراسي 1444، وذلك من خلال الهوية الرقمية لأولياء أمور الطلاب، وكانت وزارة التعليم السعودية قد أعلنت عن طريقة التسجيل لبداية العام الدراسي 1444 عبر صفحتها وحسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، ولم يتم تحديد حتى لحظة كتابة الخبر ميعاد بدء العام الدراسي الجديد 1444.

وزارة التعليم السعودية تعلن طريقة التسجيل لبداية العام الدراسي 1444

وفيما يلي توضح «الوطن» الخطوات التي أعلنتها وزارة التعليم السعودية لبداية العام الدراسي 1444:

وكان وزير التعليم السعودي قد شرح طريقة التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي للطلاب والطالبات الذين يحملون الجنسية السعودية عبر موقع نظام نور:

- في البداية يدخل أولياء الأمور إلى الشاشة الأساسية لموقع نور.

- بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة رابط التسجيل نور الخاص بولي الأمر.

- يقوم ولي الأمر بإدخال السجل الخاص به.

- كتابة وإدخال اسم المستخدم في الخانة الخاصة به.

- الضغط على أيقونة تسجيل طالب جديد.

- تعبئة خانة تاريخ الميلاد بالإضافة إلى إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة وصلة القرابة بالطالب الجديد.

- إدخال عنوان سكن الطالب ورقم للتواصل مع أسرته في حال الطوارئ.

- على ولي الأمر اختيار المدرسة الخاصة بالطالب وفقًا للإدارة التعليمية التابعة لها.

- التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ومراجعتها بشكل جيد.

- في النهاية تعبئة خانة الإقرار أو التعهد.

مدّة التسجيل للعام الدراسي 1444

ويشار إلى أنّ التسجيل يشمل طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية، والمدارس الأهلية السعودية بالإضافة إلى المدارس الأجنبية والعالمية والأهلية الدولية، ويستمر التسجيل حتى 17 من شهر ربيع الأول لعام 1444، كما نوهت وزارة التعليم السعودية أنّه للتسجيل لبداية العام الدراسي 1444 فيجب على ولي الأمر الاستعلام عن كافة المعلومات المتعلقة بنظام نور.