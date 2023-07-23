في ذكرى ميلاد عاطف سالم الـ102.. أعمال تناولت المجتمع واهتمت به

102 عاما مرت على ميلاده، تشرب ذهنه وكل جزء من وجدانه بهموم الأسرة المصرية، تنوع في كل أعماله، التي تناول بها كل القضايا الاجتماعية والسياسية والكوميدية.

حمل عاطف سالم، المخرج المصري حتى النخاع، الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده، نقل نبض الشارع إلى الجميع، فكان أن أخرج مجموعة من أبرز الأفلام التي تناولت الحياة الاجتماعية للمصريين.

«أم العروسة»

تناول هذا الفيلم، رب أسرة، يعاني من مشاكل تدابير مصاريف بناته، «حسين» رب أسرة مصرية كبيرة، يعاني من مشاكل تدبير تكاليف زيجة ابنته الكبرى، في إطار من الحياة الاجتماعية للأسرة المصرية في ذلك الوقت.

«الحفيد»

يعتبر الجزء الثاني من فيلم «أم العروسة»، ويستعرض الفيلم الصعوبات التي يلاقيها الأهل في تحمل أعباء أولادهم، حتى بعد زواجهم.

«البؤساء»

تدور أحداث الفيلم المأخوذ عن الرواية العالمية لفيكتور هوجو، والتي حملت نفس الاسم، حول رجل يعاني مع أسرته مع الفقر، حتى وصل به الحال إلى أن دخل السجن نتيجة سرقته لرغيف خبز، ليهرب بعدها ويكون ثروة ويصبح من الأغنياء، لكن ذلك لا يحميه من ازدراء الناس له ومعايرته بأصله.

لم يكتفي بالإخراج فقط، بل كان له تجارب كمؤلف وأيضا كمنتج مثل «توت توت»، و«مضى قطار العمر»، و«النمر الأسود»، وكان لعاطف سالم بعض الأحلام يريد أن يحقهها ولكن لم يحالفه الحظ، فكان من ضمن أحلامه تقديم فيلم «الصديقان» الذي يحكي عن العلاقة بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وصديقه المشير عبدالحكيم عامر ولعل ظروف إنتاجية منعت تحقيق هذا الحلم، وكان من أحلامه أيضا تقديم فيلم عن حياة الراحل فريد الأطرش حيث كان متأثرا به ومعجبا به هو وشقيقته أسمهان، ولكنه توفى قبل تحقيق هذا الحلم.