عاجل.. اتحاد الكرة: أزمة إيقاف القيد في الزمالك تنتهي خلال ساعات

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن السوبر المصري سيكون بنسبة كبيرة بين 4 أندية والإعلان الرسمي سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاتفاق مع الشركة الراعية والكشف عن الشكل الجديد.

اتحاد الكرة: الزمالك سينهي أزمة إيقاف القيد خلال ساعات

وتابع «الكومي» في تصريحات تلفزيونية: «الشركة الراعية ترغب في إقامة بطولة كبرى وسوف تكون بطولة السوبر المصري مكونة من 4 أندية».

وأضاف إيهاب الكومي:«فيفا خاطبنا بشأن مستحقات سبورتنج لشبونة لدى الزمالك في مستحقات صفقة شيكابالا، والزمالك سوف ينهي الأزمة خلال الساعات القليلة المقبلة».

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بإيقاف القيد عن نادي الزمالك

وشهدت الساعات الماضية وصول خطاب رسمي من جانب الاتحاد الدولي فيفا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بإيقاف القيد لنادي الزمالك بشكل رسمي، وذلك بسبب عدم التزام مسئولو نادي الزمالك بتسديد الغرامة الخاصة بنادي سبورتنج لشبونة والبالغة مليون ونصف دولار، في قضية محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق.