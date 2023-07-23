متى يكون الجديري المائي معديا وأشد خطورة؟.. اعرف طرق انتقاله

قال الدكتور عمرو سالم استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إنّ الجديري المائي هو مرض فيروسي، مشيرًا إلى أنه ينتقل عن طريق النفس والرذاذ، ويظهر على الفم والعين والشعر.

وأضاف استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال حواره على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي «في أول يومين من الإصابة يحدث هذا الفيروس أعراض برد عادية مثل الخمول وفقدان الشهية وارتفاع درجات الحرارة ولا يظهر الطفح الجلدي في البداية».

في فترة أول يومين قبل ظهور الطفح الجلدي يكون الطفل معديا

وتابع: «قبل ظهور الطفح الجلدي بيومين يكون الطفل معديا، وقد ينقل الطفل العدوى للحضانة كلها، ويظل الطفل معديا حتى ينشف الطفل الجلدي تماما».

وحول ما إذا كان هناك حالات شديدة الخطورة، قال: «لا توجد هذه الحالات إلا لدى البعض في أعمار معينة وفي ظل الحصول على علاج معين يضعف المناعة، وبالتالي يتفاقم الفيروس ويؤدي إلى أعراض جانبية تفوق ما يحدث في الجلد، ولكن هذه الأمر يحدث بنسبة بسيطة جدا، وذلك يحدث عند الأطفال و كبار السن ومن يحصلون على أدوية مناعة ومن هذه الأعراض الخطيرة الالتهاب على المخ».

وواصل: «في بداية الإصابة يجب ألا يستحم الطفل في أول 5 إلى 7 أيام من ظهور الحبيبات، كما يجب أن تغسل ملابسه بمفردها وألا يستخدم أي مواد كيميائية تزود الهرش».