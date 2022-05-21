«الصحة»: لقاح الجديري المائي لا يحمي من «جدري القرود»

قال الدكتور مصطفى محمدي، مدير التطعيمات بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» التابع لوزارة الصحة والسكان، إن الجديري المائي هو مرض فيروسي بسيط قد يصيب الأطفال ولا يمثل خطورة في أغلب الأحيان، مضيفا في تصريحات صحفية له اليوم، «أما الجدري هو ذلك المرض الخطير شديد العدوي ذو الوفيات العالية، لكن تم القضاء عليه تماما منذ عام 1980».

جدري القرود أقل شراسة من الجديري المائي

وأوضح أن «جدري القرود هو مرض فيروسي حيواني المنشأ أقل من الجدري في الخطورة فهو أقل قدرة على الانتشار، أقل شراسة، سهل التشخيص»، مؤكدا أنه «لا علاقة بين الجديري المائي وجدري القرود، ولقاح الجديري المائي لا يحمي منه».

مصر خالية تماما من أي إصابات متعلقة بمرض جدري القرود

وفي سياق متصل، أصدر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تقريرا مبدئيا عن مرض جدري القرود، وقال إن مصر خالية تماما من أي إصابات متعلقة بمرض جدري القرود، لافتا إلى أن مرض جدري القرود لن يتحول إلى جائحة مثل فيروس كورونا لأن إصاباته أقل ولا ينتقل عن طريق التنفس كثيرا بل التخالط بشكل وثيق مع المصاب بالفيروس.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن مرض جدري القرود منتشر في عدد من الدول خارجيا ويظهر علامته في طفح جلدي في الوجه في البداية، وبعد ذلك يتم ظهور الطفح الجلدي في باقي أجزاء الجسم، وتورم الغدة الليمفاوية وحمي وقيء.

وطمأن الدكتور حسام عبدالغفار، المواطنين بشأن متابعة الحالة الوبائية علي مستوى العالم، والترصد العام الأوبئة من خلال مراكز الترصد والتي يبلغ عددها 26 مركزا موزعة على مستوى الجمهورية، وهناك وفرة في التطعيمات الإجبارية للاطفال في الوحدات الصحية.