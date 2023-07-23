موعد ومكان عزاء والد الفنانة مي كساب

تستقبل الفنانة مي كساب عزاء والدها الثلاثاء 25 يوليو، وذلك في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس بعد صلاة المغرب.

وشيعت الفنانة مي كساب منذ قليل جثمان والدها، بعد أداء صلاة الجنازة عليه من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين من بينهم زوجها أوكا وهشام ماجد ولقاء سويدان وعفاف مصطفى وأحمد فهيم وغيرهم.

رحيل والد الفنانة مى كساب

وأعلنت الفنانة مي كساب خبر رحيل والدها من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام حيث كتبت قائلة: «أبي في ذمة الله وتشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر مباشرة اللهم اغفر له اللهم وارحمه».