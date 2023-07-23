عاجل.. تعليق صفة مبعوث السويد لدى منظمة التعاون الإسلامي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، بأن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أبلغت حكومة السويد بتعليق صفة مبعوثها الخاص لدى المنظمة.

وجاء هذا الأمر اتساقًا مع توصيات البيان الختامي الذي صدر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي، الذي جرى عقده في 2 يوليو الجاري، حيث بعث حسين إبراهيم طه، الأمين العام للمنظمة، بالقرار ضمن رسالة وجهها إلى وزير خارجية السويد، حسب بيان لمنظمة التعاون الإسلامي.

أهمية اتخاذ الإجراءات التشريعية

كما أكد الأمين العام للمنظمة أهمية اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتجريم ممارسات الإساءة للأديان، بالإضافة إلى التأكيد على أن ممارسة حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة، وذلك بعد تكرار وقائع حرق نسخ من القرآن الكريم.

خطورة تدنيس المصحف الشريف

وشدد «طه» على أن أفعال تدنيس المصحف الشريف والإساءة للنبي الكريم محمد، والرموز الإسلامية، ليست مجرد حوادث إسلاموفوبيا عادية، وحث المجتمع الدولي على التطبيق العاجل للقانون الدولي، الذي يحظر بوضوح أي دعوة إلى الكراهية الدينية.