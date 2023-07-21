إدانات عربية بعد تجدد حرق المصحف الشريف في السويد: يستفز مشاعر المسلمين

أصدرت أكثر من 3 دول عربية بيانات إدانة واضحة تستنكر تكرار حرق وتمزيق المصحف الشريف في السويد الذي لا تمنع حرق الكتاب المقدس للمسلمين وهو الأمر الذي يستفز مشاعر المسلمين حول العالم ويزيد من الكراهية والعنصرية حول العالم، في الوقت الذي طردت العراق سفير السويد فيها بسبب تكرار الواقعة.

رفض مصر للواقعة

أدانت الخارجية بأشد العبارات تكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيقه في السويد مؤكدة أن هذا يؤثر على أمن واستقرار المجتمعات والتمتع بحقوق الإنسان.

وأعلنت وزارة الخارجية العمانية، مساء اليوم الجمعة، استنكارها الشديد لتكرار قيام السلطات المختصة في السويد بمنح تصاريح وتوفير الحماية للمتطرفين لحرق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف، معتبرة ذلك تحريض على العنف والكراهية.

مشاورات خليجية بدعوة كويتية

أما الكويت فأدانت الخارجية الأمر واستنكرته، وأعلن الشيخ سالم الصباح وزير الخارجية الكويتي أن التكرار الخصا بالإساءة إلى القرآن الكريم يعمل على تأجيج مشاعر المسلمين، مبينا تشاوره مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية من أجل عقد عمل طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي للرد على الإساءة إلى القرآن الكريم.

تصرف إماراتي سابق

وفي نهاية يونيو الماضي استدعت الإمارات، ليزلوت أندرسون، سفيرة السويد لدى دولة الإمارات، وأبلغتها احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين على سماح حكومة السويد لمتطرفين في العاصمة السويدية ستوكهولم من حرق نسخة من القرآن الكريم.

تعليق السعودية والأردن

أما السعودية فأعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم الجمعة استدعاء القائم بأعمال السفير في البلد ورفض الحرق المتكرر للمصحف الشريف، فيما استدعت الحارجية الأردنية القائم بالأعمال لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة لحكومة بلاده، إثر السماح لمتطرف بالاعتداء مجدداً على المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم، وتحت حماية من الشرطة.